В Харьюмаа мобильная камера слежения за скоростью фиксирует в среднем 150 нарушений в день

В апреле больше всего нарушений было зафиксировано в начале Петербури теэ по направлению на Ярвевана теэ. Например, в один из дней за три часа там было зафиксировано 620 случаев превышения скорости.

По словам руководителя Центра надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Ханнеса Кулламяэ, достойно порицания то, что превышение скорости на 10-15 км/ч стало акцептируемой в обществе нормой. Большинство фиксируемых случаев — это превышение скорости до 20 км/ч от разрешенной.

„В хорошую погоду и при хороших дорожных условиях водители зачастую не ощущают, насколько быстро они едут, и смелее нажимают на газ. Но в случае ДТП каждый километр выше разрешенной скорость может сыграть роль в том, насколько серьезно будет травмирован человек или останется ли он вообще жив", — сказал Кулламяэ.

Нарушителей, которые рискуют своей жизнью и жизнью других участников дорожного движения, очень сильно превышающих допустимую скорость, к счастью, не так много. Но все же, например, 27 апреля мобильная камера зафиксирована на 7-м километре Тартуского шоссе по направлению в Таллинн два случая подряд, когда один автомобиль гнал на скорости 191 км/ч, а другой — 198 км/ч. 30 апреля на Раннамыйза теэ в населенном пункте была превышена скорость на 82 км/ч от разрешенных 50 км/ч до 132 км/ч. За превышение скорость на более чем 60 км/ч от разрешенной водитель наказывается штрафом, арестом или лишением прав.

Цель мобильных камер слежения за скоростью — сделать движение спокойнее и этим безопаснее. Сейчас в надзоре за дорожным движением эти камеры используются максимально часто, так как при фиксировании нарушении нет непосредственного контакта между людьми. „Коронавирус мобильную камеру не остановит — это хороший и эффективный способ проконтролировать соблюдение разрешенного скоростного режима", — сказал Кулламяэ.

За четыре месяца этого года мобильные камеры зафиксировали 21 769 нарушений. Это почти столько же, сколько в 2019 году за шесть месяцев, когда мобильные камеры зафиксировали 21 969 нарушений.