В Харьюмаа фургон столкнулся с лосем, пострадали два человека
В воскресенье в Харьюмаа произошло ДТП, в котором пострадали два человека, когда фургон столкнулся с лосем.
В воскресенье в Харьюмаа произошло ДТП, в котором пострадали два человека, когда фургон столкнулся с лосем.
Авария произошла в 21:11, когда в волости Ляэне-Харью на 8-м километре дороги Палдиски-Падизе перед фургоном Iveco Daily, которым управлял 54-летний мужчина, выбежал лось.
В результате столкновения находившаяся на сооруженной в задней части фургона лежанке для отдыха и не использовавшая ремень безопасности 40-летняя женщина слетела с лежанки и ударилась об стол в салоне. Пострадал также сидевший в салоне фургона спиной в направлении движения 43-летний мужчина.
Обоих пострадавших доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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