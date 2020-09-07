В Харьюмаа фургон столкнулся с лосем, пострадали два человека

Авария произошла в 21:11, когда в волости Ляэне-Харью на 8-м километре дороги Палдиски-Падизе перед фургоном Iveco Daily, которым управлял 54-летний мужчина, выбежал лось.

В результате столкновения находившаяся на сооруженной в задней части фургона лежанке для отдыха и не использовавшая ремень безопасности 40-летняя женщина слетела с лежанки и ударилась об стол в салоне. Пострадал также сидевший в салоне фургона спиной в направлении движения 43-летний мужчина.

Обоих пострадавших доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.