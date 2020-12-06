06.12.2020, 08:20
В Харьюмаа автомобиль сбил мужчину, который шел по проезжей части
Вчера вечером под колеса автомобиля попал мужчина, который шел по проезжей части.
Вчера вечером под колеса автомобиля попал мужчина, который шел по проезжей части.
05 декабря в 18:03 на 11 км шоссе Кейла-Хаапсалу в Ляэне-Харьюмаа произошла авария. По имеющимся данным, 70-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Bora сбил 67-летнему мужчину, двигавшемуся по проезжей части.
Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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