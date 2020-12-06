В Харьюмаа автомобиль сбил мужчину, который шел по проезжей части

05 декабря в 18:03 на 11 км шоссе Кейла-Хаапсалу в Ляэне-Харьюмаа произошла авария. По имеющимся данным, 70-летний мужчина на легковом автомобиле Volkswagen Bora сбил 67-летнему мужчину, двигавшемуся по проезжей части.

Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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