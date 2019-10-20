20.10.2019, 09:36
В Харьюмаа автомобиль сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места ДТП
Автомобиль Volvo сбил девочку, скрылся с места происшествия, но потом водитель был пойман.
Автомобиль Volvo сбил девочку, скрылся с места происшествия, но потом водитель был пойман.
Инцидент произошел в субботу утром в 6:19 в волости Сауэ на 3. километре дороги Аэсмяэ-Хагери-теэ. 23-летний мужчина на автомобиле Volvo V70 сбил 14-летнюю девочку.
Скорая помощь доставила пешехода в больницу. Водитель изначально скрылся с места ДТП, но потом был задержан. Обстоятельства выясняются.
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