В Харьюмаа автомобиль сбил 14-летнюю девочку и скрылся с места ДТП

Инцидент произошел в субботу утром в 6:19 в волости Сауэ на 3. километре дороги Аэсмяэ-Хагери-теэ. 23-летний мужчина на автомобиле Volvo V70 сбил 14-летнюю девочку.

Скорая помощь доставила пешехода в больницу. Водитель изначально скрылся с места ДТП, но потом был задержан. Обстоятельства выясняются.