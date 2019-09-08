В Харьюмаа автобус сбил пьяного велосипедиста, потерпевший претензий не имеет

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В субботу, 7 сентября, в волости Козе Харьюского уезда автобус Scania на крутом повороте задел ехавшего по правой обочине пьяного велосипедиста. Потерпевшего, у которого не было претензий к водителю автобуса, доставили в больницу.