В Харьюмаа автобус сбил пьяного велосипедиста, потерпевший претензий не имеет

08.09.2019, 14:02В Харьюмаа автобус сбил пьяного велосипедиста, потерпевший претензий не имеет (1) rus.delfi.ee EST Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: DELFI В субботу, 7 сентября, в волости Козе Харьюского уезда автобус Scania на крутом повороте задел ехавшего по правой обочине пьяного велосипедиста. Потерпевшего, у которого не было претензий к водителю автобуса, доставили в больницу. ДТП произошло в 14:11 на 41-м километре шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа, передает Департамент полиции и погранохраны, пишет rus.err.ee.Автобус Scania, за рулем которого находился 50-летний мужчина, на крутом повороте задел ехавшего по правой обочине пьяного 30-летнего велосипедиста.Упавшего в результате столкновения велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Автобус после ДТП уехал с места происшествия, поскольку у велосипедиста отсутствовали претензии. Share Tweet Читайте также: Скрывают правду: как правильно заряжать свой смартфон Нурмагомедов: «Потеря пояса — ничто в сравнении с потерей матери» В Волгоградской области скончался кандидат в депутаты Фраза, после которой ГАИшники вас отпустят
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