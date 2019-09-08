08.09.2019, 14:02

В Харьюмаа автобус сбил пьяного велосипедиста, потерпевший претензий не имеет

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rus.delfi.ee
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Pilt on antud loole illustreeriv!
Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: DELFI

В субботу, 7 сентября, в волости Козе Харьюского уезда автобус Scania на крутом повороте задел ехавшего по правой обочине пьяного велосипедиста. Потерпевшего, у которого не было претензий к водителю автобуса, доставили в больницу.

ДТП произошло в 14:11 на 41-м километре шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа, передает Департамент полиции и погранохраны, пишет rus.err.ee.

Автобус Scania, за рулем которого находился 50-летний мужчина, на крутом повороте задел ехавшего по правой обочине пьяного 30-летнего велосипедиста.

Упавшего в результате столкновения велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Автобус после ДТП уехал с места происшествия, поскольку у велосипедиста отсутствовали претензии.

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