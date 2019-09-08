В Харьюмаа автобус сбил пьяного велосипедиста, потерпевший претензий не имеет

08.09.2019, 14:02В Харьюмаа автобус сбил пьяного велосипедиста, потерпевший претензий не имеет (4) rus.delfi.ee EST 39 Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: DELFI В субботу, 7 сентября, в волости Козе Харьюского уезда автобус Scania на крутом повороте задел ехавшего по правой обочине пьяного велосипедиста. Потерпевшего, у которого не было претензий к водителю автобуса, доставили в больницу. ДТП произошло в 14:11 на 41-м километре шоссе Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа, передает Департамент полиции и погранохраны, пишет rus.err.ee.Автобус Scania, за рулем которого находился 50-летний мужчина, на крутом повороте задел ехавшего по правой обочине пьяного 30-летнего велосипедиста.Упавшего в результате столкновения велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Автобус после ДТП уехал с места происшествия, поскольку у велосипедиста отсутствовали претензии. Share Tweet Читайте также: Опять трагедия в Турции: 5-летняя россиянка скончалась Две минуты шока: Видео приземления А-321 в Подмосковье в поле Ушлая Меган Маркл перехитрила всю королевскую семью Мать спасла жизнь сыну, заметив на его руке покраснение
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