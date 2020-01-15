В Харку в столкновении двух автомобилей погиб человек. Еще один в больнице в тяжелом состоянии

Водитель Honda получил столь тяжелые травмы, что скончался на месте. В Volvo находилось три человека. Один из пассажиров, сидевший рядом с водителем, по предварительным данным получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Полиция находится на месте происшествия. Движение нарушено.