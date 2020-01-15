15.01.2020, 17:48

В Харку в столкновении двух автомобилей погиб человек. Еще один в больнице в тяжелом состоянии

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Politseipildid
Foto on illustreerivFoto: Andres Putting

Сегодня в 16:35 Центр тревоги получил сообщение о том, что на 9 км шоссе Кийа-Вяэна-Вити в волости Харку в деревне Вахи столкнулись легковые автомобили Volvo и Honda, в результате чего погиб мужчина.

Водитель Honda получил столь тяжелые травмы, что скончался на месте. В Volvo находилось три человека. Один из пассажиров, сидевший рядом с водителем, по предварительным данным получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

Полиция находится на месте происшествия. Движение нарушено.

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