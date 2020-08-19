19.08.2020, 08:35
В Харку автомобиль столкнулся с лосем: животное погибло, водитель в больнице(2)
Вчера в волости Харку автомобиль столкнулся с лосем.
Вчера в волости Харку автомобиль столкнулся с лосем.
18 августа в 10:06 произошла авария на 5 км шоссе Вяэна-Кейла-Йоа в Харьюмаа, где легковой автомобиль Audi A6 под управлением 56-летнего мужчины столкнулся с лосем, который переходил дорогу.
Животное погибло на месте происшествия.
Водитель автомобиля был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.
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