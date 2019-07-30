В Хаапсалу неизвестный водитель сбил на перекрестке 16-летнего велосипедиста и скрылся

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Фото иллюстративное. Foto: Kenno Soo

30 июля, в 00:07 в Хаапсалу, на перекрестке улиц Куузе и Вахтра произошла авария.