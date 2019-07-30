30.07.2019, 07:17
В Хаапсалу неизвестный водитель сбил на перекрестке 16-летнего велосипедиста и скрылся
30 июля, в 00:07 в Хаапсалу, на перекрестке улиц Куузе и Вахтра произошла авария.
30 июля, в 00:07 в Хаапсалу, на перекрестке улиц Куузе и Вахтра произошла авария.
Неизвестный водитель сбил 16-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Марку машины пока установить не удалось.
Велосипедиста доставили в больницу на медконтроль.
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