30.07.2019, 07:17
В Хаапсалу неизвестный водитель сбил на перекрестке 16-летнего велосипедиста и скрылся(5)
30 июля, в 00:07 в Хаапсалу, на перекрестке улиц Куузе и Вахтра произошла авария.
30 июля, в 00:07 в Хаапсалу, на перекрестке улиц Куузе и Вахтра произошла авария.
Неизвестный водитель сбил 16-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Марку машины пока установить не удалось.
Велосипедиста доставили в больницу на медконтроль.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком
«Воскресшего» Цапка поймали
Роковую ошибку совершают все владельцы банковских карт
Подводники потушили огонь: что их убило на самом деле