В Хаапсалу 14-летний подросток на мотороллере столкнулся с автомобилем

В 15:26 сообщили об аварии у дома по адресу Таллиннское шоссе, 24, где совершавший поворот налево автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял 32-летний мужчина, столкнулся с двигавшимся навстречу мотороллером Aprilia, которым управлял 14-летний мальчик.

Водителя мотороллера доставили в Ляэнемааскую больницу на осмотр.

Более точные обстоятельства ДТП выясняются.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.