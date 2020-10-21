21.10.2020, 08:45
В Хаапсалу 14-летний подросток на мотороллере столкнулся с автомобилем
Во вторник в Хаапсалу произошло ДТП с участием легкового автомобиля и моторолллера.
Во вторник в Хаапсалу произошло ДТП с участием легкового автомобиля и моторолллера.
В 15:26 сообщили об аварии у дома по адресу Таллиннское шоссе, 24, где совершавший поворот налево автомобиль Volkswagen Passat, которым управлял 32-летний мужчина, столкнулся с двигавшимся навстречу мотороллером Aprilia, которым управлял 14-летний мальчик.
Водителя мотороллера доставили в Ляэнемааскую больницу на осмотр.
Более точные обстоятельства ДТП выясняются.
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