19.10.2020, 16:55
В Хааберсти мужчина пытался расплатиться фальшивой купюрой. Полиция задержала его
18 октября в полицию сообщили о купюре в 50 евро с признаками подделки на Палдиском шоссе в Хааберсти.
18 октября в полицию сообщили о купюре в 50 евро с признаками подделки на Палдиском шоссе в Хааберсти.
Поскольку протянувший фальшивые деньги 24-летний мужчина был агрессивным в отношении прибывшего на место происшествия охранника, полицейский патруль задержал его и доставил в отделение.
Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе делопроизводства.
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