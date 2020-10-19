19.10.2020, 16:55

В Хааберсти мужчина пытался расплатиться фальшивой купюрой. Полиция задержала его


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Uus 50eurone. Eesti Pank
Foto on illustratiivne.Foto: Karin Kaljuläte

18 октября в полицию сообщили о купюре в 50 евро с признаками подделки на Палдиском шоссе в Хааберсти.

Поскольку протянувший фальшивые деньги 24-летний мужчина был агрессивным в отношении прибывшего на место происшествия охранника, полицейский патруль задержал его и доставил в отделение.

Более точные обстоятельства случившегося выяснятся в ходе делопроизводства.

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