В Гонконге пропала женщина из Эстонии. Близкие просят помощи соотечественников

Последний раз близкие общались с ней 6 августа. После этого женщина не выходила в соцсети. Ее телефон все время занят.

Есть основания полагать, что она могла отправиться в австралийский Перт. Близкие просят сообщать информацию сестре пропавшей Хейке Теллманн (Heike Tellmann) через Facebook.