10.08.2019, 11:31

В Гонконге пропала женщина из Эстонии. Близкие просят помощи соотечественников


rus.delfi.ee
EST
В Гонконге пропала женщина из Эстонии. Близкие просят помощи соотечественников
Eestlanna Pille Fellas on Hongkongis kadunud.

В прошлый вторник в Гонконге пропала эстонка Пилле Феллас. Близкие просят находящихся в Гонконге и Австралии соотечественников сообщить, если он услышат что-либо о Феллас.

Последний раз близкие общались с ней 6 августа. После этого женщина не выходила в соцсети. Ее телефон все время занят.

Есть основания полагать, что она могла отправиться в австралийский Перт. Близкие просят сообщать информацию сестре пропавшей Хейке Теллманн (Heike Tellmann) через Facebook.

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