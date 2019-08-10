10.08.2019, 11:31
В Гонконге пропала женщина из Эстонии. Близкие просят помощи соотечественников
В прошлый вторник в Гонконге пропала эстонка Пилле Феллас. Близкие просят находящихся в Гонконге и Австралии соотечественников сообщить, если они услышат что-либо о Феллас.
Последний раз родственники общались с ней 6 августа. После этого женщина не выходила в соцсети. Ее телефон все время занят.
Есть основания полагать, что она могла отправиться в австралийский Перт. Близкие просят сообщать информацию сестре пропавшей Хейке Теллманн (Heike Tellmann) через Facebook.
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