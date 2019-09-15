В Голландии задержали турецкую семью с фальшивыми эстонскими паспортами

Турки прибыли в Голландию из Греции и у них были при себе эстонские паспорта, которые при проверке под УФ-лампами оказались поддельными, передает новостной канал Luchvaart Nieuws.

Пресс-секретарь голландской королевской полиции сказал, что на месте задержали 48-летнего мужчину, 43-летнюю женщину и 17-летнего подростка и после допроса их доставили в иммиграционный департамент.

Что это были граждане Турции, полиция выяснила довольно быстро, потому что в багаже всех троих нашли их турецкие паспорта, которые не были подделками.