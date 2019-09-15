В Голландии задержали турецкую семью с фальшивыми эстонскими паспортами
В Голландии в аэропорту Гронингена на прошлой неделе задержали троих турок, которые пытались вылететь из страны с эстонскими фальшивыми паспортами.
В Голландии в аэропорту Гронингена на прошлой неделе задержали троих турок, которые пытались вылететь из страны с эстонскими фальшивыми паспортами.
Турки прибыли в Голландию из Греции и у них были при себе эстонские паспорта, которые при проверке под УФ-лампами оказались поддельными, передает новостной канал Luchvaart Nieuws.
Пресс-секретарь голландской королевской полиции сказал, что на месте задержали 48-летнего мужчину, 43-летнюю женщину и 17-летнего подростка и после допроса их доставили в иммиграционный департамент.
Что это были граждане Турции, полиция выяснила довольно быстро, потому что в багаже всех троих нашли их турецкие паспорта, которые не были подделками.
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