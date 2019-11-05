05.11.2019, 12:26
В Германии задержан 43-летний эстонец. Он обвиняется в нарушении закона о лекарствах и вождении без прав(1)
В воскресенье во второй половине дня полиция Германии задержала 43-летнего эстонца, приехавшего из Нидерландов.
В воскресенье во второй половине дня полиция Германии задержала 43-летнего эстонца, приехавшего из Нидерландов.
По сообщению Presseportal, мужчина обвиняется в нарушении закона о лекарствах, вождении без прав и злоупотреблении документом. Мужчина был объявлен в розыск с целью дальнейшего заключения под стражу на время предварительного следствия.
С понедельника он находится в арестном доме.
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