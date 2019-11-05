В Германии задержан 43-летний эстонец. Он обвиняется в нарушении закона о лекарствах и вождении без прав

По сообщению Presseportal, мужчина обвиняется в нарушении закона о лекарствах, вождении без прав и злоупотреблении документом. Мужчина был объявлен в розыск с целью дальнейшего заключения под стражу на время предварительного следствия.

С понедельника он находится в арестном доме.