В Германии задержали 32-летнего гражданина Эстонии с пакетом кокаина

По данным местного информационного агентства Grafschafter Nachrichten, в среду мужчина прибыл из Голландии на скоростном международном поезде. Он был арестован во время обычной проверки на границе.

Уличная цена пакету с наркотиками может достигать 18 000 евро.

В четверг суд удовлетворил просьбу прокуратуры арестовать гражданина Эстонии. На время расследования он будет находиться под стражей.