В Германии задержали 32-летнего гражданина Эстонии с пакетом кокаина

В Германии задержали 32-летнего гражданина Эстонии, у которого в кармане нашли пакет с 253 граммами кокаина.
По данным местного информационного агентства Grafschafter Nachrichten, в среду мужчина прибыл из Голландии на скоростном международном поезде. Он был арестован во время обычной проверки на границе.
Уличная цена пакету с наркотиками может достигать 18 000 евро.
В четверг суд удовлетворил просьбу прокуратуры арестовать гражданина Эстонии. На время расследования он будет находиться под стражей.
Убивает без разбора: почему в Финляндии запретили шиповник
Дзюба назвал позором судейство матча РПЛ «Зенит» — «Ахмат»
В «Зарядье» наградили победителей фотоконкурса «Планета Москва»
О последнем сообщении мужа поведала вдова погибшего подводника