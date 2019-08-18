18.08.2019, 11:58

В Германии задержали 32-летнего гражданина Эстонии с пакетом кокаина

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rus.delfi.ee
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В Германии задержали 32-летнего гражданина Эстонии с пакетом кокаина
Фото: полиция

В Германии задержали 32-летнего гражданина Эстонии, у которого в кармане нашли пакет с 253 граммами кокаина.

По данным местного информационного агентства Grafschafter Nachrichten, в среду мужчина прибыл из Голландии на скоростном международном поезде. Он был арестован во время обычной проверки на границе.

Уличная цена пакету с наркотиками может достигать 18 000 евро.

В четверг суд удовлетворил просьбу прокуратуры арестовать гражданина Эстонии. На время расследования он будет находиться под стражей.

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