В Германии задержали 32-летнего гражданина Эстонии с пакетом кокаина

В Германии задержали 32-летнего гражданина Эстонии, у которого в кармане нашли пакет с 253 граммами кокаина.
По данным местного информационного агентства Grafschafter Nachrichten, в среду мужчина прибыл из Голландии на скоростном международном поезде. Он был арестован во время обычной проверки на границе.
Уличная цена пакету с наркотиками может достигать 18 000 евро.
В четверг суд удовлетворил просьбу прокуратуры арестовать гражданина Эстонии. На время расследования он будет находиться под стражей.
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