В Германии в аварии погибли двое мужчин: один из Эстонии, другой — из Украины

По предварительным данным, автомобиль на повороте съехал с дороги и перевернулся на крышу, оказавшись в заполненной водой канаве. По сообщению немецких СМИ, один из погибших — 29-летний житель Эстонии, второй — 30-летний гражданин Украины.

Как отмечают пожарные, вытащить машину из канавы было очень сложно. Одно тело достали сразу, другое обнаружили только после того, как вытащили машину. Водолазы проверили территорию, но больше людей не нашли.

Речь идет об арендном автомобиле, который со вторника числится в угоне. Точные причины аварии неизвестны.