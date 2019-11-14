В Германии в аварии погибли двое мужчин: один из Эстонии, другой — из Украины(6)
В немецком Гамбурге произошла авария, в которой погибли два человека.
В немецком Гамбурге произошла авария, в которой погибли два человека.
По предварительным данным, автомобиль на повороте съехал с дороги и перевернулся на крышу, оказавшись в заполненной водой канаве. По сообщению немецких СМИ, один из погибших — 29-летний житель Эстонии, второй — 30-летний гражданин Украины.
Как отмечают пожарные, вытащить машину из канавы было очень сложно. Одно тело достали сразу, другое обнаружили только после того, как вытащили машину. Водолазы проверили территорию, но больше людей не нашли.
Речь идет об арендном автомобиле, который со вторника числится в угоне. Точные причины аварии неизвестны.
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