В Германии пьяный эстонец буянил в поезде и ударил в лицо сотрудницу скорой помощи
На железнодорожном вокзале города Гёттинген в Германии 48-летний сильно пьяный мужчина из Эстонии ударил сотрудницу скорой помощи в лицу
На железнодорожном вокзале города Гёттинген в Германии 48-летний сильно пьяный мужчина из Эстонии ударил сотрудницу скорой помощи в лицу
Эстоноземелец ехал на скоростном поезде ICE из Берлина в направлении Франкфурта. Он был пьян в стельку, мешал другим пассажирам, и вдобавок ко всему у него не было билета.
Из-за выпитого алкоголя мужчина отключился прямо в поезде, поэтому в Гёттингене пришлось сделать незапланированную остановку. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Уже на перроне мужчина снова пришел в сознание и ударил в лицо оказывавшую ему помощь 30-летнюю женщину-медика.
Полицейские привязали его к носилкам, после чего мужчину доставили в больницу. На него завели производство.
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