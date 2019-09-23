В Германии на автобане эстонский микроавтобус наехал на колесо — ущерб свыше 10 000 евро(7)
Валяющееся на автобане колесо повредило эстонский микроавтобус – ущерб превысил 10 000 евро.
Валяющееся на автобане колесо повредило эстонский микроавтобус – ущерб превысил 10 000 евро.
В августе компания PZU Kindlustus (PZU) возместила клиентам ущерба на сумму около 2,8 миллиона евро — это на 3% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Всего же за этот год размер выплаченных PZU компенсаций увеличился на 6%, достигнув 21,1 миллиона евро.
”Август был относительно спокойным месяцем, особенно в том, что касается страхования автомобилей — в годовом выражении размер ущерба в этой сфере сократился на 6%. К сожалению, в августе все же имел место один серьезный случай в Германии. Эстонский микроавтобус наехал на лежащее на автобане автомобильное колесо: люди отделались испугом, но машине потребовался серьезный ремонт, а материальный ущерб превысил 10 000 евро”, — сказал руководитель группы страхования автомобилей PZU Яанус Танне.
По словам Танне, ущерб покрыло страхование каско, а вот от полиса обязательного дорожного страхования в данном случае толку бы не было, поскольку виновного — т.е. владельца колеса — найти не удалось.
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