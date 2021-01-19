В Германии грузовик с нетрезвым эстонским водителем вынесло с дороги. Полиция нашла в машине пивные бутылки

Инцидент произошел на территории муниципалитета Линдлар в 14.50: нетрезвый водитель, двигавшийся с превышением скорости, на левом повороте вылетел с мокрой трассы, по пути он снес дорожное ограждение, сообщает местное издание Rheinische Anzeigenblätter.

Полиция почувствовала от мужчины запах алкоголя и нашла в кабине на сиденье несколько пивных бутылок. Мужчина прошел тест на опьянение, который дал положительный результат. Полиция отвезла водителя на сдачу анализа крови и изъяла у него водительские права.

Так как водитель был гражданином Эстонии, то он должен был оплатить на месте издержки по производству (1500 евро). Машина получила серьезные повреждения, ее пришлось увезти.