В Германии грузовик с нетрезвым эстонским водителем вынесло с дороги. Полиция нашла в машине пивные бутылки

Инцидент произошел на территории муниципалитета Линдлар в 14.50: нетрезвый водитель, двигавшийся с превышением скорости, на левом повороте вылетел с мокрой трассы, по пути он снес дорожное ограждение, сообщает местное издание Rheinische Anzeigenblätter.
Полиция почувствовала от мужчины запах алкоголя и нашла в кабине на сиденье несколько пивных бутылок. Мужчина прошел тест на опьянение, который дал положительный результат. Полиция отвезла водителя на сдачу анализа крови и изъяла у него водительские права.
Так как водитель был гражданином Эстонии, то он должен был оплатить на месте издержки по производству (1500 евро). Машина получила серьезные повреждения, ее пришлось увезти.
Российский космонавт заснял неизвестные объекты в космосе
Впервые за 70 лет: в США смертельную инъекцию сделают женщине
В Эстонии опубликовали список побочных эффектов от вакцины Pfizer
Установлен основной источник распространения коронавируса