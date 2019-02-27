В Финляндии троих эстонцев подозревают в попытке убийства в связи с продажей наркотиков

В Вантаа произошла стрельба. Ilta-Sanomat передает, что финская полиция подозревает связь с наркобизнесом, а именно с наркотиком ГБЛ, который привозят в Финляндию из Эстонии. ГБЛ или гамма-бутиролактон — бесцветный раствор с эфирным запахом, который также используется как наркотик.

Жертвой троих подозреваемых стал 31-летний мужчина, тоже эстонец. Еще в августе из-за долгов подозреваемые избили его, но решили, что это недостаточное наказание.

Основной подозреваемый, 39-летний мужчина, согласно показаниям, показал показал другим оружие и выразил желание пристрелить должника. После этого он позвонил жертве и назначил встречу в Ваанта, чтобы "прийти к соглашению".

В итоге при встрече 39-летний мужчина начал стрелять. Полиция сообщает, что он выстрелил 5-8 раз. Жизнь жертвы могло спасти то, что между ним и стрелком пробежала женщина. К счастью, в результате перестрелки никто не пострадал.

Другие два подозреваемых ждали третьего в машине, а после стрельбы вернулись в отели и выбросили оружие из окна, но позже ночью пошли его подбирать.

Предварительное следствие в отношении дела завершено, и материалы передан прокуратуре.

Мужчин подозревают в попытке убийства и насилии. 39-летний подозреваемый и второй, 31-летний, подозреваемый в избиении, были задержаны в ноябре прошлого года.

Третий же 30-летний мужчина был задержан и доставлен в Финляндию в начале февраля. В отношении него был выдан европейский ордер об аресте.