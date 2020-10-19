В Финляндии пьяный эстонец на BMW устроил ДТП с двумя погибшими. Полиция пока не смогла его допросить

"Подозреваемый в больнице. Его состояние, по словам врача, не позволяет провести допрос. Его травмы серьезные", — сказал ведущий дознание комиссар Илкка Кантола из полиции Ляэне-Уусимаа, сообщает Ilta-Sanomat.

Эстонца 1973 года рождения подозревают в тяжком создании дорожной ситуации, управлении автомобилем в состоянии тяжелого опьянения и двух тяжких причинениях смерти.

ДТП произошло между Бембёле и Ярвенпяя. Впервые ехавший по встречной полосе внедорожник BMW заметили уже в районе Таммисто города Вантаа у торгового центра Jumbo.

"От Jumbo до места ДТП много километров. Подозревают, что до окончившейся смертью аварии мужчина устроил множество опасных ситуаций, ситуаций, где едва избежали столкновения. Один человек рассказал, что обгонял грузовик и заметил у носа грузовика, что автомобиль движется прямо навстречу. Столкновения едва избежали", — сказал Кантола.

По словам очевидцев, мужчина ехал со скоростью 50-100 км/ч.

"Многое еще не выяснено, потому что подозреваемого не смогли допросить. Мы сосредоточимся на сборе технических данных и опросе очевидцев. Мы также получили видеоматериал", — сказал Кантола.

В лобовом столкновении погибли 52-летний мужчина и 46-летняя женщина.

У подозреваемого нет зарегистрированных преступлений в Финляндии. Что он делал в Финляндии, пока неизвестно.

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