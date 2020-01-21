21.01.2020, 12:45

В Финляндии полиция задержала пьяного таксиста из Эстонии


EST
В Финляндии полиция задержала пьяного таксиста из Эстонии
Foto: Eero Vabamägi

Вчера поздно вечером в финском Тампере полиция получила сообщение об алководителе. Согласно имевшимся данным, речь шла о такси.

Выехавший на место патруль задержал нарушителя. Проведенная при помощи алкометра проверка показала, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Tamperelainen.

Мужчина из Эстонии 1960 года рождения подозревается в управлении транспортным средством в состоянии тяжелого опьянения.

Читайте также: