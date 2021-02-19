В Финляндии отправили за решетку трех воров из Эстонии за ограбление ювелирного магазина

Мужчины вломились в магазин Kultatähti, находившийся в здании Prisma в городе Сейняйоки на западе Финляндии. Мужчины пошли вечером в торговый центр, пошли в туалет, и там двое помогли третьему пролезть между перекрытием, передает Ilta-Sanomat.

Мужчина провел ночь за перекрытием под потолком и рано утром с помощью веревки через проделанную в потолке дыру проник в ювелирный магазин. Он собрал в мешок украшений на 165 000 евро, залез обратно на перекрытие и в туалет, где два сообщника помогли ему выбраться.

На данный момент украденные украшения пропали.

Мужчины свою вину отрицали, а в Prisma они якобы ходили по делам — кто в туалет, кто за покупками.

Суд не поверил эстоноземельцам и признал всех троих виновными в краже. Суд посчитал, что мужчины приехали из Эстонии в Финляндию специально, чтобы совершить преступление, и сразу же после этого вернулись обратно на родину. Двоих потом задержали в Эстонии, а третьего — в Испании.

Все трое раньше совершали в Эстонии преступления, а у одного за плечами также три условных наказания в Финляндии. Его приговорили к реальному тюремному сроку в год и 11 месяцев, а остальных двух — к полутора годам.

Кроме того мужчины должны возместить пострадавшей стороне 130 000 евро.