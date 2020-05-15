В Финляндии осудили эстонца за насилие в отношении полицейского. Обвинение в покушении на убийство сняли

В то же время подсудимый был оправдан по обвинению в покушении на убийство, пишет Ilta-Sanomat. Инцидент произошел 6 марта 2020 года в Турку.

Согласно обвинительному заключению, в ходе потасовки подсудимый пытался выхватить у полицейского оружие и угрожал из него выстрелить. По словам полицейского, он ударил эстонца локтем в лоб, чтобы тот не завладел оружием и не использовал его. Эстонец отрицал попытку завладеть оружием и утверждал, что не намеревался стрелять в полицейского. По словам подсудимого, он просто пытался любым образом вырваться из рук стража порядка.

Суд счел обвинение в попытке убийства не доказанным. В то же время было установлено, что подсудимый в самом деле оказал активное физическое сопротивление: пытался завладеть оружием, ударил ногой правоохранителя в бедро, пытался ударить в лицо, но полицейский увернулся.

Инцидент начался с того, что выходца из Эстонии заподозрили в нетрезвом управлении автомобилем.

Подсудимый вместе с товарищем приехал в находящуюся в Турку больницу, персонал которой заподозрил, что мужчины пьяны. Об этом сообщили в полицию, когда посетители собирались на BMW покинуть больницу .

Патруль застал машину еще на территории лечебного учреждения. Водитель пытался оторваться, но попал в пробку. Оба мужчины вышли из машины, но затем водитель бросился наутек. Один полицейский побежал за ним, но настичь беглеца не удалось. Его личность так и осталась неустановленной.

В это время второй полицейский вступил в потасовку со вторым эстонцем. По утверждению стража порядка, это была серьезная драка, буквально не на жизнь, а на смерь. Эстонец несколько раз пытался выхватить из кобуры полицейского табельное оружие — пистолет Glock, угрожая по-английски убить стража порядка. Схватка длилась несколько минут, пока на место происшествия не подоспели другие патрульные.

Но и тогда эстонец не успокоился. Два полицейских произвели в него три выстрела из тазера, третий — использовал газ. Была применена телескопическая дубинка. Только затем удалось на нарушителя одеть наручники и посадить в машину. По ходу поездки подсудимый угрожал полицейским расправой.