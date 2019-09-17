В Финляндии эстонского капитана судят за контрабанду. Его хотят отправить за решетку на два года

Согласно обвинению, эстонского капитана обвиняют в том, что он 48 раз тайно привозил в Финляндию для перепродажи сигареты и алкоголь. Сигарет, по данным таможни, было в общей сложности 1,1 миллиона и крепкого алкоголя — более 1200 литров, передает Yle Uutiset.

Налоговое мошенничество считают тяжким, потому что с преступлением получили значительную материальную прибыль. Обвиняемый, по сообщению таможни, уклонился от уплаты акциза и налога с оборота в общей сложности в сумме примерно 230 000 евро.

Вдобавок к тюремному заключению прокурор требует, чтобы с капитана взыскали полученный преступным путем доход в сумме примерно 115 000 евро.

Контрабанда происходила в 2013-2014 годах.

Судебный процесс начался в суде первой инстанции Юго-Западной Финляндии сегодня.