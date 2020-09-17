В Финляндии эстонец получил тюремный срок за масштабное отмывание денег

Уже раньше за те же случаи наказание назначено четверым мужчинам. Главного виновника, финна, также приговорили к двум годам и десяти месяцам тюрьмы. Еще трое мужчин получили условные наказания, сообщает Yle Uutiset.

Эстонцу назначили наказание за тяжкое отмывание денег и склонение к тяжкому отмыванию денег. Пунктов обвинения было три, один из которых отклонили. В последнем речь шла о произошедшем год назад в Лаппеэнранте тяжком случае отмывания денег, полученные при помощи которого более 45 000 евро пропали.

Преступным путем перевели деньги на сумму в общей сложности 4,3 миллиона евро. Эстонца признали виновным в тяжком отмывании денег в случае поменьше, где примерно 310 000 евро отправили при помощи фальшивого номера счета от немецкого предприятия на финский счет.

Мужчина признался в этом случае в содействии отмыванию денег. Остальные пункты обвинения он отрицал.

Эстонца признали виновным также в случае склонения к тяжкому отмыванию денег, где через счет предприятия в Финляндии в Тохолампи перевели 4 миллиона евро. Около 800 000 евро удалось отправить дальше, прежде чем счет заморозили.

Деньги были из Люксембурга. Взломали аккаунт электронной почты работника гостиничного предприятия, и через него удалось отправить предприятию, владельцу отеля, поддельную доверенность.

Осужденный утверждал, что ничего не знал о предприятии в Тохолампи. По сведениям суда все-таки есть доказательства, что осужденный говорил об использовании счета для передачи денег за плату так же, как в случае поменьше.

Суд все-таки не получил доказательств того, чтобы мужчина сам получал плату за поступившие на счет полученные преступным путем деньги. Доказательств нет и относительно того, чтобы было оговорено, что на счет поступит 4 миллиона евро. Умышленность осужденного покрывает только ранее известную сумму в 400 000 евро.

Мужчина в солидарном порядке должен вдобавок возместить более 300 000 евро и судебные издержки.

Приговор еще не вступил в силу.