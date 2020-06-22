22.06.2020, 08:00

В Финляндии эстонец облил бензином и поджег другого человека

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В Финляндии эстонец облил бензином и поджег другого человека
Foto: Eero Vabamägi

Гражданин Эстонии 1967 года рождения в ночь на 20 июня поджег другого человека в местечке (его гражданство не сообщается) Нурмиярве в 40 км от Хельсинки.

Прибывшие по вызову полицейские обнаружили пострадавшего, все тело которого получило ожоги, пишет RusERR со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Свидетели сообщили полиции, что у подозреваемого перед инцидентом был спор с жертвой, после чего он облил его топливом, а затем поджег и покинул место инцидента.

"Мотив поступка уточнят в ходе предварительного следствия, но похоже, что подозреваемый действовал под влиянием минутного каприза, и свою роль в этом сыграл алкоголь, - сообщили в полиции. - Возбуждено дело по статье о предумышленном убийстве. Подозреваемый задержан и находится под стражей".

Согласно сообщению полиции, подозреваемый - гражданин Эстонии 1967 года рождения.

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