В Финляндии эстонец облил бензином и поджег другого человека

Гражданин Эстонии 1967 года рождения в ночь на 20 июня поджег другого человека в местечке (его гражданство не сообщается) Нурмиярве в 40 км от Хельсинки.
Прибывшие по вызову полицейские обнаружили пострадавшего, все тело которого получило ожоги, пишет RusERR со ссылкой на Helsingin Sanomat.
Свидетели сообщили полиции, что у подозреваемого перед инцидентом был спор с жертвой, после чего он облил его топливом, а затем поджег и покинул место инцидента.
"Мотив поступка уточнят в ходе предварительного следствия, но похоже, что подозреваемый действовал под влиянием минутного каприза, и свою роль в этом сыграл алкоголь, - сообщили в полиции. - Возбуждено дело по статье о предумышленном убийстве. Подозреваемый задержан и находится под стражей".
Согласно сообщению полиции, подозреваемый - гражданин Эстонии 1967 года рождения.
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