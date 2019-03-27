В феврале не утонуло ни одного человека

”Мы начали говорить с населением о водной безопасности уже с октября месяца, именно тогда на водоемах появился первый лед. Мы говорили с населением о том, как подготовится к выходу на лед и что делать в случае если вы провалились под лед. Также наши спасатели ходили к водоемам и давали людям полезные советы. Поэтому мы хотели бы поблагодарить всех, кто прислушался к нашим советам”, — рассказал эксперт отдела превенции Микко Виркала.

В феврале случилось 73 пожара в зданиях, их которых 56 случилось в жилых помещениях и 17 в помещениях, не предназначенных для жилья. С пожара спасли 5 человек, увечья получили 11 человек. При пожарах погибло 5 человек.

Два человека погибло при пожаре, который начался от использования отопительных систем, а 3 от халатного курения. Безопаснее всего не курить в квартире. Обязательно стоит убедится, что сигарета потушена. Ложится в кровать или кресло с непотушенной сигаретой очень опасно.

В феврале поступило 43 вызова связанных с разминированием. Всего было найдено 120 взрывных устройства. К сожалению, в феврале произошел несчастный случай, связанный со взрывным устройством, когда 47-летний мужчина решил распилить угловой шлифовальной машиной найденный снаряд. Если вы нашли взрывное устройство, то сообщите об этом на номер 112. При возможности оставайтесь на месте ждать саперов или отметьте место находки.

В январе было зарегистрировано 8003 спасательных операций, большую часть из которых составляли ликвидации опасностей, пожары и дорожные аварии. На 74 отреагировали профессиональные спасатели вместе с добровольными спасательными командами, а 31 операцию разрешили добровольные команды самостоятельно. В целях проведения превентивной работы, профессиональные спасатели и добровольные спасательные команды посетили 1775 дома.