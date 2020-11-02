02.11.2020, 21:23
В Facebook создан фальшивый аккаунт Керсти Кальюлайд, с помощью которого пытаются обмануть людей(8)
Мошенники создали в Facebook фальшивый аккаунт Керсти Кальюлайд, с которого пытаются выманить у людей деньги.
Мошенники создали в Facebook фальшивый аккаунт Керсти Кальюлайд, с которого пытаются выманить у людей деньги.
В Facebook появилась мошенническая схема, когда злоумышленники, создав фальшивый аккаунт президента Эстонии, обещают победителям числовой лотереи 5000 евро. Тот, кто попадется на эту удочку, останется, очевидно, без денег.
Поддельный аккаунт содержит имя и фотографию Керсти Кальюлайд, имеется видео, где смонтирована речь президента. Тут же находится и числовая игра, пишет портал Geenius.
В сообщении обещается: тот, кто угадает число, выиграет 5000 евро.
Подробнее читайте на портале Geenius.
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