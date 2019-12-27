В этом году на праздниках было зарегистрировано больше случаев домашнего насилия, чем в прошлом

Как сообщили Delfi в полиции, в этом году было немного больше вызовов, связанных с домашним насилием. С 23 декабря по 26 декабря полиции поступило 195 вызовов, связанных с насилием в семье (против 178 в прошлом году), то есть в среднем по 49 вызовов в день (в обычные дни эта цифра колеблется в районе 30).

По словам представителя Департамента полиции и погранохраны Тоомаса Малва, это не означает, что насилия в семье на этих праздниках было больше. Скорее, речь идет о росте сознательности как со стороны жертв, так и соседей и иных сторонних наблюдателей.

С понедельника по четверг произошло восемь аварий, в которых погиб один и пострадало 11 человек. 24 декабря полиции сообщили, что в деревне Падисе в Харьюмаа 60-летний мужчина упал с велосипеда и умер на месте. Точные обстоятельства выясняются.

Также на дорогах произошло много инцидентов, связанных с алкоголем. Например, 26 декабря в Таллинне 64-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения шагнул с тротуара на проезжую часть и был сбит машиной.

За четыре дня было задержано около 90 пьяных водителей, двое из них употребляли наркотики.