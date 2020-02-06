В Эстонию нелегально ввозят сотни литров опасной для жизни жидкости для сигарет

Об общем количестве ввезенной в Эстонию жидкости для курения можно только догадываться. Но объем, который задерживают таможенники, поражает: в прошлом году было обнаружено 109 почтовых отправлений, в которых находилось 77 литров; на границе было зафиксировано 176 случаев (62 литра); внутри страны ее находили 11 раз (155 литров). Всего - 194 литра.

Чаще всего страной происхождения нелегальной жидкости является Россия (80,8 л), много контрабанды идет и из Великобритании (39 литров).

Вызывает обеспокоенность и то, что никто не знает состав и степень опасности жидкости. Например, в США за последние полгода тысячи курильщиков э-сигарет повредили себе легкие, а 60 человек погибли.

Как правило, при обнаружении жидкости в посылках в отношении заказавшего ее человека дело не возбуждается. В отдельных случаях ему сообщается, что в его действиях содержатся признаки правонарушения.

При незаконном ввозе в страну жидкости для сигарет действуют довольно строгие наказания - штраф до 1200 евро или арест. Юридическое лицо может быть наказано штрафом до 3200 евро. Наказуемым является и покушение (попытка) на преступление.