В Эстонию не пустили пятерых украинцев. Еще троих выслали из страны — один из них попался пьяным за рулем

29 ноября из Киева в Таллиннский аэропорт прибыл гражданин Украины 2001 года рождения, у которого отсутствовали соответствующие документы для въезда в страну. На границе оформили запрет на въезд.

В этот же день чиновник службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры оформил предписание покинуть страну двоим гражданам Украины, которые находились в Эстонии без законных оснований.

Также 29 ноября чиновник службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры оформил предписание покинуть страну гражданину Украины 1989 года рождения, который накануне был задержан в состоянии опьянения за рулем автомобиля. Визу мужчины признали недействительной и применили запрет на въезд на один год.

1 декабря в Таллиннский аэропорт рейсом из Киева прибыли четверо граждан Украины: 22-летний мужчина, 29-летний мужчина, 41-летний мужчина и 34-летний мужчина. У мужчин отсутствовали соответствующие документы, которые оправдывали бы цель и условия поездки. Также у двух лиц отсутствовали достаточные средства к существованию, учитывая продолжительность пребывания в стране Им оформили запреты на въезд и до обратного рейса мужчины находятся в нешенгенской зоне Таллиннского аэропорта.