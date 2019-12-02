В Эстонию не пустили пятерых украинцев. Еще троих выслали из страны — один из них попался пьяным за рулем(8)
За прошедший уикенд на границе произошло четыре инцидента, связанных с гражданами Украины.
За прошедший уикенд на границе произошло четыре инцидента, связанных с гражданами Украины.
29 ноября из Киева в Таллиннский аэропорт прибыл гражданин Украины 2001 года рождения, у которого отсутствовали соответствующие документы для въезда в страну. На границе оформили запрет на въезд.
В этот же день чиновник службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры оформил предписание покинуть страну двоим гражданам Украины, которые находились в Эстонии без законных оснований.
Также 29 ноября чиновник службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры оформил предписание покинуть страну гражданину Украины 1989 года рождения, который накануне был задержан в состоянии опьянения за рулем автомобиля. Визу мужчины признали недействительной и применили запрет на въезд на один год.
1 декабря в Таллиннский аэропорт рейсом из Киева прибыли четверо граждан Украины: 22-летний мужчина, 29-летний мужчина, 41-летний мужчина и 34-летний мужчина. У мужчин отсутствовали соответствующие документы, которые оправдывали бы цель и условия поездки. Также у двух лиц отсутствовали достаточные средства к существованию, учитывая продолжительность пребывания в стране Им оформили запреты на въезд и до обратного рейса мужчины находятся в нешенгенской зоне Таллиннского аэропорта.
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