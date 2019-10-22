В Эстонию не пустили пятерых украинцев. Еще одному предписали покинуть страну

В понедельник, 21 октября, из Киева в Таллиннский аэропорт прибыл гражданин Украины, у которого отсутствовали оправдывающие цель и условия поездки документы и достаточные средства к существованию. Мужчине оформили запрет на въезд и поместили его в нешенгенскую зону Таллиннского аэропорта ждать обратного рейса.

В тот же день из Киева в Таллиннский аэропорт прибыли четверо граждан Украины, у которых отсутствовали оправдывающие цель и условия поездки документы и достаточные средства к существованию. Четверым мужчинам оформили запрет на въезд и поместили их в нешенгенскую зону Таллиннского аэропорта ждать обратного рейса.

Также в понедельник чиновник службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры оформил предписание покинуть Эстонию гражданину Украины 1994 года рождения, который в течение 180-дневного периода находился в Шенгенской зоне без законных оснований 24 календарных дня.