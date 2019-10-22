22.10.2019, 14:00

В Эстонию не пустили пятерых украинцев. Еще одному предписали покинуть страну

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rus.delfi.ee
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Lennujaam
LennujaamFoto: Ilmar Saabas

За вчерашний день в Таллиннском аэропорту выдали запрет на въезд пятерым гражданам Украины, а еще одному сделали предписание покинуть Эстонию.

В понедельник, 21 октября, из Киева в Таллиннский аэропорт прибыл гражданин Украины, у которого отсутствовали оправдывающие цель и условия поездки документы и достаточные средства к существованию. Мужчине оформили запрет на въезд и поместили его в нешенгенскую зону Таллиннского аэропорта ждать обратного рейса.

В тот же день из Киева в Таллиннский аэропорт прибыли четверо граждан Украины, у которых отсутствовали оправдывающие цель и условия поездки документы и достаточные средства к существованию. Четверым мужчинам оформили запрет на въезд и поместили их в нешенгенскую зону Таллиннского аэропорта ждать обратного рейса.

Также в понедельник чиновник службы пограничного и миграционного надзора Пыхьяской префектуры оформил предписание покинуть Эстонию гражданину Украины 1994 года рождения, который в течение 180-дневного периода находился в Шенгенской зоне без законных оснований 24 календарных дня.

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