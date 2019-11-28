В Эстонию не пустили четверых грузин и пятерых украинцев

27 ноября в Таллиннский аэропорт прибыли рейсом из Кутаиси два гражданина Грузии: 26-летний мужчина и 36-летний мужчина. У мужчин отсутствовали документы, которые оправдывали бы цель и условия поездки, и достаточные средства к существованию, учитывая продолжительность и характер пребывания в стране. Мужчинам оформили запрет на въезд, и до обратного рейса они находятся в нешенгенской зоне Таллиннского аэропорта.

В этот же день в Таллиннский аэропорт прибыли рейсом из Кутаиси еще два гражданина Грузии: 31-летний мужчина и 29-летний мужчина. У мужчин отсутствовали документы, которые оправдывали бы цель и условия поездки. Мужчинам оформили запрет на въезд, и до обратного рейса они находятся в нешенгенской зоне Таллиннского аэропорта.

Также 27 ноября в Таллиннский аэропорт прибыли рейсом из Киева четыре гражданина Украины: 28-летняя женщина, 21-летняя женщина, 23-летняя женщина и еще одна 21-летняя женщина. У женщин отсутствовали документы, которые оправдывали бы цель и условия поездки, и им оформили запрет на въезд. До обратного рейса они находятся в нешенгенской зоне Таллиннского аэропорта.

Затем в Таллиннский аэропорт прибыл рейсом из Киева 24-летний гражданин Украины. У мужчины отсутствовали документы, которые оправдывали бы цель и условия поездки, и достаточные средства к существованию, учитывая продолжительность и характер пребывания в стране. Мужчине оформили запрет на въезд, и до обратного рейса он находится в нешенгенской зоне Таллиннского аэропорта.