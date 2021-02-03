В Эстонии заметно выросло число убийств, особенно в результате семейного насилия

"Наиболее тяжких преступлений — таких, как убийства было зарегистрировано (вместе с попытками убийства) в прошлом году 50, что на 16 больше, чем в 2019 году. В результате этих преступлений погибли 39 человек, а годом ранее — 26. Это большая проблема, которая требует отдельного внимания. Дело не в коронавирусе: число убийств начало расти еще в начале года.

Большинство убийств произошли в ходе ссоры, возникшей на почве употребления алкоголя. Но случаются также и очень трагические происшествия в общественных местах, как летний инцидент в Лихула. Очень плохо, что рост числа расставшихся с жизнью из-за семейного насилия составил с 5 до 16 человек", — подчеркнул министр юстиции Марис Лаури

В то же время в целом рост числа преступлений, связанных с семейным насилием, остановился. Если в прежние годы их регистрировалось каждый год всё больше и больше, и в 2019 году цифра достигла 4119, то в прошлом году их было несколько меньше — 3987. Дети становились пострадавшими или свидетелями таких преступлений в 27% случаев.

"Одним из приоритетов государственной политики является снижение преступности среди несовершеннолетних. В прошлом году был сделан шаг в достижении цели: число совершенных несовершеннолетними преступлений снизилось на 29%, а правонарушений — на 13%", — сообщил Лаури.

Число коррупционных преступлений увеличилось за год на 9 (всего — 78).

По сравнению с 2019 годом заметно возросло число преступлений в киберпространстве, рост преступности в компьютерной сфере составил 12%.

Немного — на 2% — сократилось число посягательств на имущество (9955). Вместе с тем имущественные преступления составили самую большую долю из общего числа зарегистрированных преступлений (29%).

Все подробности стрельбы в Лихула читайте ЗДЕСЬ.

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