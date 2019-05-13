13.05.2019, 08:20

В Эстонии за последние сутки задержали 82 пьяных водителя

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rus.delfi.ee
EST
Trip-87
Foto: Ester Vaitmaa

За последние сутки сотрудники правопорядка задержали на дорогах Эстонии 82 нарушителя, севших за руль в пьяном виде, пишет rus.err.ee.

Все задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в понедельник, 13 мая, Департамент полиции и пограничной охраны.

Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.

"Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начиная с 1,5 промилле всегда наказывается в уголовном порядке", — подчеркивают власти.

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