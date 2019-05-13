В Эстонии за последние сутки задержали 82 пьяных водителя

Все задержанные находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в понедельник, 13 мая, Департамент полиции и пограничной охраны.

Полиция напоминает, что вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере до трехсот штрафных единиц, арестом или лишением права управления транспортным средством на срок до двенадцати месяцев.

"Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начиная с 1,5 промилле всегда наказывается в уголовном порядке", — подчеркивают власти.