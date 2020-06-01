В Эстонии воры охотятся за сверхдорогим оборудованием GPS для тракторов

У одного клиента Salva из кабины и с крыши сельскохозяйственной машины были украдены антенна и монитор GPS стоимостью не менее 12 000 евро. За одну только ночь 22 мая Департаменту полиции и погранохраны сообщили о пяти похожих случаях. Общий ущерб достиг десятки тысяч евро.

Похожая волна краж была зафиксирована и прошлым летом, когда в течение месяца был нанесен ущерб на сумму более 100 000 евро. Наравне с материальным ущербом большую роль играет и потеря времени, вызванная вставшей сельскохозяйственной работой.

Полиция сообщила, что одним из подозреваемых является замеченный на шоссе Рапла-Юуру светлый фургон с иностранными номерами. Всех, кто мог видеть этот фургон или имеет о нем какую-либо информацию, просят связаться с полицией.

Руководитель отдела страхования имущества Salva Kindlustus Алвер Кивирюйт отметил, что владельцы тракторов и комбайнов должны и сами быть более острожными и не лениться в конце рабочего дня потратить несколько минут для обеспечения безопасности своего оборудования. «В большинстве машин оборудование GPS и антенны легко снимаются простым движением, так что на ночь их можно бы оставлять в безопасном месте», - отметил Кивирюйт.

Страхуя свою сельскохозяйственную технику, нужно убедиться, что в страховку входит всевозможное дополнительное оборудование.

Приводим ряд рекомендаций полиции по предотвращению краж и поимке воров:

· Паркуйте технику в безопасном, охраняемом месте или запирающемся гараже.

· Убедитесь, что охранная техника направлена в правильную сторону и работает.

· Сообщите о краже по номеру 112 незамедлительно.

· Если на территории вашего предприятия есть камера и она зафиксировала подозрительную активность транспорта или людей, просим также сообщить об этом полиции. Любая подобная информация необходима в расследовании и может помочь добраться до подозреваемых.

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