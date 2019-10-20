В Эстонии поймали извращенцев — они установили скрытые камеры в душевых и раздевалках

Согласно обвинению Ляэнеской прокуратауры, Гливенко попросил Просин устроить съемку моющихся игроков раплаской женской команды по зальному хоккею, а в период с весны 2018 по 17 марта 2019 года было выявлено не менее 6 эпизодов, когда за спортсменками велось скрытое видеонаблюдение в душевой раплаского спортивного центра Sadolin.

Из материалов обвинения следует, что Гливенко шпионил и за своей сожительницей, он в тайне от нее, он установил мобильный телефон с включенной видекамерой в бане, но вместо его спутницы жизни на записях оказалась запечатлена ее несовершеннолетняя сестра.

Еще из одного пункта обвинения следует, что Олег Гливенко в феврале этого года снял на видео с помощью спрятанного мобильного телефона половой акт со своей девушкой, хотя она об этом ничего не знала.

И Олег Гливенко, и Марью Просин пошли на сделку со следствием, в порядке согласительного производства они были приговорены к условному лишению свободы: Гливенко получил 1 год и 8 месяцев, Просин - 10 месяцев условного тюремного заключения.